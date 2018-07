I år var det rätt att köpa aktier till sillen

De senaste månaderna har vi fått lära oss att exportberoende Sverige hamnat i ett extra tufft läge. Trots att toppmötet mellan EU-kommissionens Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump lugnade marknaderna består oron för ett eskalerande handelskrig.

Och om förhandlingarna mellan Storbritannien och EU inte leder något vart och resultatet blir en hård brexit väntas det också slå hårt mot den svenska exporten.

Det är varningar som de svenska spararna uppenbarligen tagit till sig eftersom de under första halvåret sålde Sverigefonder för drygt 16 miljarder kronor och Europafonder för 4,6 miljarder kronor, enligt statistik från Fondbolagens förening. Pengarna flyttades främst till global- och Nordamerikafonder.

Glädjeskutt efter rapporter

Men kvartalsrapporterna i juli från bankerna och de stora exportbolagen var allt annat än dystra. Tvärtom slog de i många fall analytikernas förväntningar med råge och i många fall har vinstprognoserna både för resten av 2018 och 2019 skrivits upp. Ericsson, Swedish Match och Alfa Laval är några exempel på bolag som kom in långt över förväntningarna och nu fått nya riktkurser.

Sedan rapporterna började komma 17 juli har Stockholmsbörsens breda index stigit med drygt 3 procent och det känns förstås surt för alla som sålt Sverigefonder under våren och försommaren. Sparekonomerna som TT pratat med är dock överens - sluta sura och sitt still i båten.

– Jag tycker man ska rycka lite på axlarna. Sett i backspegeln har vi haft en börsuppgång sedan 2009 och om man missar några procent i samband med en rapportperiod så är det inte hela världen. Perspektiven behöver vara större än så och som småsparare bör man ha en långsiktig strategi och inte försöka pricka toppar och bottnar, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank.

Orsosmolnen finns kvar

Johanna Kull, sparekonom på Avanza, uttrycker sig på samma sätt och påpekar att de stora orosmolnen fortfarande finns kvar.

– Det är uppenbart att marknaden andades ut efter de här rapporterna men de stora konflikterna är långt ifrån lösta. Som privatperson gäller det nu att ha en plan och hålla sig till den och inte kasta om sitt sparande allt för mycket.

Avslutningsvis några ord om att "sälja till sillen..." Det är ett ordspråk som bygger på idén att det kommer kursuppgångar under börsstiltjen i juli som bör tas hem i augusti. Å andra sidan finns det brittiska ordspråket "Sell in May, and go away; don't come back until Saint Leger Day", vilken infaller i mitten av september.

All tillgänglig statistik visar dock att gamla ordspråk ska tas med en väldigt stor nypa salt.