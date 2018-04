Inflationsförväntningarna stabila

Inflationsförväntningarna bland marknadens aktörer är oförändrad jämfört med förra månaden, enligt Prosperas månatliga mätning.

Aktörerna på penningmarknaden räknar med en inflation enligt måttet KPIF på 1,8 procent om ett år, 1,9 procent om två år och 1,9 procent om fem år, enligt mätningen. Det är samma nivåer som motsvarande mätning av förväntningarna i mars.

Förväntningarna på Riksbankens reporänta är också oförändrade. Marknadens aktörer räknar med en reporänta på minus 0,5 procent om tre månader, minus 0,2 procent om ett år, 0,4 procent om två år och 1,7 procent om 60 månader.

Kronan väntas under de kommande successivt stärkas till 9:39 kronor per euro och 7:77 kronor per dollar om två år. I nuläget kostar dollarn 8:30 kronor, medan euron ligger på 10:26 kronor.