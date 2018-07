Lägsta oljepriset sedan april

Under förmiddagshandeln kostar ett terminskontrakt för leverans av så kallad Brentolja nästa månad drygt 72 dollar per fat. Det kan jämföras med nästan 80 dollar per fat i slutet av juni.

Analytiker på investmentbanken Goldman Sachs räknar med fortsatt turbulent energimarknad den närmaste tiden, med prisnivåer som pendlar mellan 70 och 80 dollar per fat för Brentolja.

När amerikanska sanktioner mot oljeaffärer med Iran träder i kraft i november väntas dock utbudet på världsmarknaden stramas åt, vilket tillsammans med låga lagernivåer antas pressa upp priserna på lite sikt.

Faktorer som driver på utvecklingen är osäkerhet inför ökad saudisk oljeproduktion och beskedet om att USA:s regering kan tänka sig att göra vissa undantag när det gäller sanktioner mot länder som köper olja av Iran. Samtidigt utvidgas en strejk för högre löner och pensioner inom den norska oljeindustrin, vilket på sikt kan slå mot oljeborrningar.

Produktionen från USA.s sju största skifferoljefält väntas samtidigt öka till rekordhöga 7,47 miljoner fat per dag i augusti, enligt USA:s energimyndighet EIA.