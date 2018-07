Läskedrycksbolaget strax över förväntan

Läskedryckstillverkaren Coca-Cola redovisar intäkter på 8,9 miljarder dollar - motsvarande 78,2 miljarder kronor - för det andra kvartalet. Det är ett tapp med 8 procent från 9,7 miljarder dollar under samma period i fjol. Analytikerna hade räknat med intäkter på 8,5 miljarder dollar, enligt en Reutersenkät.

Bolagets vinst uppgår till 0:61 dollar per aktie, vilket kan jämföras med 0:59 dollar per aktie i fjol. Det var nära i linje med analytikernas förväntningar som räknade med en vinst på 0:60 dollar per aktie.