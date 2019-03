Många klagomål men få beslut i bredbandsbråk

Lång väntan och tuffa villkor hos företagen gör att många bredbandskunder är besvikna över fiberutbyggnaden. Det bolag som just nu får allra flest klagomål är IP Only, som bygger bredband på landsbygden på många håll.

– Avtalen tecknas på 24 månader, och när det har gått längre tid än så utan att kunderna har fått något bredband vill de hoppa av. Då tar IP Only ut en avgift, säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna.

Ofta handlar det om 6 900 kronor - en dryg summa för den som tänkt sig en fiberanslutning men som efter två år inte ens fått en liten tråd, tycker kunderna som klagar till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Avtalstid och avgift

Det som klagomålen mest handlar om är just avgiften för de kunder som vill kliva av sina avtal då avtalstiden löpt ut. Bolagen har en annan uppfattning - de vill ha tillbaka pengarna de lagt ned då kunderna lämnar dem.

Kruxet är bara att det inte finns några vägledande beslut, så vad som egentligen gäller är oklart, konstaterar Mattias Grafström.

På Arn berättar juristen Elin Envall att nämnden får in många ärenden om IP Only som rör just avtalstiden och avgiften. Arn begär in svar från företaget, men det kommer inga. Då avgörs ärendena med så kallad tredskodom till den klagandes fördel. Bara hittills i år har 14 sådana ärenden avgjorts utan att IP Only hört av sig. I ärenden som rör andra frågor än just avtalstiden har dock företaget svarat.

Kunderna som klagat på avtalstiden och avgiften har alltså fått rätt och sluppit betala, men det har inte blivit några vägledande beslut. För det krävs en ordentlig prövning med argument från båda parter.

Två år räcker inte

Niclas Karnhill, presschef på IP Only, förklarar att bredbandsbyggande är en komplicerad process som ofta tar tid. Tillstånd krävs från olika håll och avtal måste upprättas med markägare, förklarar han. Trafikverket har tidigare haft mycket långa väntetider vilket fortfarande påverkar IP Only.

– Det största problemet är en långsam tillståndshantering, och då fiberprojekt ofta tar flera år påverkar även dröjsmål från förra året dagens utbyggnad, säger han.

Det gör att avtalstiden på 24 månader ibland inte räcker till för att ordna bredbandet.

– Flertalet får bredband inom 24 månader, men om vi får oförutsedda hinder kan den tiden förlängas.

"Jobbar skyndsamt"

Då har också IP Only rätt till ersättning för kostnader som lagts ned, och därmed har företaget rätt att ta ut de 6 900 kronorna, enligt Karnhill. Visst kan han förstå att kunder upprörs över förseningen och avgiften, men det är så avtalen ser ut, förklarar han.

Däremot kan företaget bli tydligare med att informera om detta, konstaterar han. Men att IP Only skulle ducka för att få fram vägledande beslut vill han inte gå med på.

– Vi har många ärenden som tar lång tid. Vi jobbar så skyndsamt som möjligt, och har en kontinuerlig dialog med Konsumentverket och Arn, säger Niclas Karnhill.