Messi och presidentfamiljer i ny global läcka

Det är drygt två år sedan avslöjandet med Panamadokumenten skakade om skatteparadisens finansvärld och bland annat fällde Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson. Nu har det läckt igen från samma juristbyrå.

Den här gången rör det sig om 1,2 miljoner interna dokument från framför allt 2016-2017. Där finns nya avslöjanden om hur byrån hjälpt till att dölja sina kunders tillgångar och slippa skatt. Dokumenten - e-post och mycket annat - visar också hur Mossack Fonseca och dess kunder försökte krishantera den första publiceringen i april 2016.

Liksom då är det den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung som har kommit över handlingarna och delat med sig dem till medier i tiotals länder, samordnade av journalistnätverket ICIJ. Från Sverige har TT, SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter deltagit.

Tvivel om Messi

Den första granskningen av Panamadokumenten avslöjade 2016 att Lionel Messi och hans far, via bolag i Uruguay och Belize, undvek skatt på rättigheterna till bilder på den argentinska superstjärnan. Den visade också att far och son Messi hade ett tidigare okänt företag i Panama. Messi sade då att Panamabolaget var "fullständigt inaktivt".

Interna mejl från den nya läckan väcker tvivel om det:

"Kontoret i Uruguay säger att klienten fortfarande använder bolaget", skrev en anställd på Mossack Fonseca en månad senare. Byrån anmälde också Messis bolag till myndigheterna i Panama i februari 2017 eftersom det väckte misstankar, visar den nya läckan.

Enligt Messis advokat ingick Panamabolaget i en gammal bolagsstruktur som nu inte används.

I ett annat fall i Spanien dömdes Lionel Messi och hans far 2016 för skattefusk. Lionel fick omkring 20 miljoner kronor i böter och villkorligt fängelse i 21 månader.

Presidenters familjer

Interna mejl hos Mossack Fonseca från 2016 visar också på en plan för att bakåtdatera dokument. På så vis skulle det framstå som att byrån visste att ett bolag i Bahamas, vid tidpunkten för registreringen, kontrollerades av Argentinas president Mauricio Macri och hans familj. Byrån var i kontakt med Macris revisor, som kallade planen "mycket riskabel".

Lagar mot penningtvätt kräver att ett företag som Mossack Fonseca bland annat känner till sina kunders ägandeförhållanden. Politiskt uppsatta personer och deras familjer är särskilt viktiga att kontrollera.

Reporternätverket har också funnit att Dariga Nazarbajeva, dotter till Kazakstans president Nursultan Nazarbajev, är ende ägare till ett tidigare okänt bolag på Brittiska Jungfruöarna. Via en kedja företag kontrollerar bolaget sockerfabriker i hemlandet. Nazarbajeva är ordförande i senatens utrikesutskott och ses av en del bedömare som sin diktatoriske fars tänkta tronarvinge.

Mutmisstänkt expremiärminister

I materialet framgår också att Mossack Fonseca 2017 upptäckt att ett bolag som byrån registrerat på Brittiska Jungfruöarna tillhör Nizam Razak, bror till Malaysias mutmisstänkte expremiärminister Najib Razak. Den senare misstänks ha dränerat statskassan på miljontals kronor. Nyligen beslagtogs motsvarande 260 miljoner svenska kronor i kontanter, i 26 olika valutor, i Najib Razaks bostad. Där hittades också klockor, smycken och dyra handväskor som fyllde fem lastbilar.

Varken Mossack Fonsecas grundare, Macris, Nazarbajevs eller Najib Razaks familjer har velat kommentera uppgifterna. Mossack Fonseca och Najib Razak förnekar brott.

Juristbyrån hämtade sig aldrig efter publiceringarna i april 2016 utan lades ner i mars i år.