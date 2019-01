Oväntat svag prognos från Pfizer

Läkemedelskoncernen Pfizer redovisar en försäljningsökning med 2 procent till nästan 14 miljarder dollar under fjolårets fjärde kvartal. Det gav en vinst på 64 cent per aktie, marginellt mer än vad analytiker hade räknat med.

För 2019 räknar Pfizer med en försäljning på 52-54 miljarder dollar, vilket ligger något under förväntningarna. Vinsten per aktie beräknas till 2:82-2:92 dollar per aktie, mot väntade 3:04 dollar per aktie.

Pfizer-aktien sjunker i den elektroniska förhandeln på Wall Street efter rapporten.