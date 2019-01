Sämre än väntat för Blackrock

Blackrock, världens största kapitalförvaltare, redovisar en lägre vinst än väntat för fjärde kvartalet.

Nettointäkterna sjönk fyra procent till 975 miljoner dollar under kvartalet, motsvarande cirka 8,8 miljarder kronor.

Den justerade vinsten per aktie landade på 6:08 dollar per aktie under kvartalet. Det kan jämföras med 6:19 dollar per aktie under motsvarande period 2017. Väntat var en vinst på 6:27 dollar per aktie, enligt nyhetsbyrån Reuters.