Stilla på Asienbörserna

Rörelserna var generellt små under onsdagens Asienhandel. Tokyobörsens Nikke 225-index stängde marginellt högre, plus 0,1 procent och trotsade därmed New York-börserna under tisdagen. Taiwanbörsen steg med 0,6 procent och Seoulbörsen stängde 0,3 procent högre.(TT)