Spotify faller i inledningshandeln

Den världsledande musiktjänsten Spotify gjorde en högljudd entré när bolaget listades på New York-börsen på tisdagen. Öppningskursen på 165,9 dollar per aktie slog alla förväntningar och kom in över 30 dollar högre än referenspriset satt som riktmärke för köp- och säljsugna. Â?

När New York-börsen öppnade för handel vid klockan 15.30 svensk tid på onsdagen, bolagets andra dag på Wall Street, faller dock Spotify-aktien med drygt 5 procent ner till 142 dollar per aktie.

Mest handlad

Enligt nätmäklaren Avanza var suget för musiktjänsten bland bolagets svenska sparare mycket stort under gårdagens handel.

– Det var den klart mest handlade aktien i går, handeln med Spotify slog till och med Volvo, säger sparekonomen Johanna Kull.

Trycket för musikströmningsstjänsten var även stort hos konkurrenten Nordnet. Under tisdagshandeln lades 1 500 order bland nätmäklarens placerare.

– Det är mycket för en enskild aktie, närmare 35 procent av hela handeln i USA, säger sparekonomen Joakim Bornold.

Ungefär 5000 kronor

Enligt Avanza har nätmäklaren efter musiktjänstens första handelsdag i USA närmare 2 000 Spotify-ägare. Det är framförallt småsparare, vilka köpte Spot-aktier för ungefär 5 000 kronor vardera, säger Kull.

– Vi såg även att antalet aktiva placerare var stort. Men i snitt köpte Avanzas kunder 4 aktier var för omkring 5 000 kronor.

Antalet som kan kalla sig Spotifyägare bland Nordnets kunder uppgår till dryga tusen stycken. Det är tillräckligt för att gå om andra välkända it-jättar baserade i USA.

– Det är fler som äger Spotify än Facebook nu. Bolaget klättrade upp till en sjätteplats bland de mest populära amerikanska aktierna hos Nordnet, säger Joakim Bornold.

Upphaussad notering

Viljan att investera i bolaget beror, enligt sparekonomerna, på att det var en av de största tech-noteringarna någonsin och den största svenska börsdebuten sedan Telia. Samt att Spotify är ett omtyckt företag med en tjänst som många använder.

Intresset för den globala musiktjänsten bör även i fortsättningen vara stor, menar Johanna Kull på Avanza.

– Min gissning är att många privatsparare har valt att avvakta med att köpa aktier i Spotify, vilket nog är klokt. Det finns goda chanser att de väljer att handla med bolaget de kommande dagarna.