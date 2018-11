Svårtytt miljardprogram från Spotify

Musikströmningsjätten Spotify blöder fortfarande och behöver snarare mer pengar i kassan för sina investeringar än att lägga pengarna på att köpa tillbaka egna aktier - något bolag med stora kassaöverskott brukar ägna sig åt. Därför framstår åtgärden som märklig.

Stefan Lundell på Breakit, kanal för tekniknyheter, tror att det lanserade återköpsprogrammet på en miljard dollar över två år hänger samman med det stora optionsprogram företaget har gentemot sina anställda.

– Man behöver då ett lager av aktier. Det är min teori, säger han till TT.

Bolaget självt är inte särskilt meddelsamt om orsaken till programmet.

Aktien har den senaste tiden dalat betänkligt på New York-börsen. Återköpsprogram kan ibland användas för att vårda aktiekursen, det brukar ses som attraktivt för aktieägarna om antalet aktier blir färre. Men den teorin tror inte Stefan Lundell på i det här fallet, inte i det läget som Spotify befinner sig i.

Efter beskedet steg Spotifys aktie med runt två procent i förhandeln. Handeln med Spotify stängde under fredagen på 138,9 dollar per aktie på New York-börsen.