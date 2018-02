Stora kreditförluster pressar Handelsbanken

– Kvartalsvis kan det skilja sig men under året har vi lägre kreditförluster än föregående år och de är på en mycket låg nivå, säger Anders Bouvin, vd på Handelsbanken, till TT.

Brittiska kreditförlustar spökar

Kreditförlusterna för helåret landade på drygt 1,6 miljarder kronor under 2017 jämfört med drygt 1,7 miljarder kronor förra året. En stor del, närmare 1,1 miljarder kronor, av årets kreditförluster togs i det fjärde kvartalet och är en ökning med över 300 miljoner kronor jämfört med året innan.

Enligt vd Bouvin är ökningen helt relaterad till två specifika engagemang, ett i Danmark och ett i Storbritannien. I det senare fallet handlar det om byggbolaget Carillion.

"Den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt stabil", skriver dock banken angående övriga krediter.

Höjer utdelningen

Resultatet för Handelsbanken blev under det fjärde kvartalet cirka 5,0 miljarder kronor jämfört med ungefär 4,7 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på cirka 5,8 miljarder kronor.

Utdelningen till ägarna föreslås bli 5:50 i ordinarie utdelning plus en extra utdelning på 2:00 kronor per aktie. I fjol blev utdelningen 5:00 kronor per aktie.

– Handelsbanken växer, vi behöver kapital för att växa. Men vi tjänar också pengar och har generellt sett låga risker och det gör att vi har hamnat i en väldigt favorabel situation där vi har mer kapital än vi behöver, säger Anders Bouvin.