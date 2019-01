Storbanker humörhöjare på Wall Street

Det var Bank of America och Goldman Sachs som överträffade förväntningarna både när det gäller resultat och intäkter under fjärde kvartalet 2018 - och aktierna rusade iväg rejält. Bank of America steg 7,2 procent och Goldman Sachs lyfte 9,8 procent. Även JP Morgan surfade med på finansvågen och aktien steg ordentligt, 4,5 procent.

United Continentals aktie tog också ett glädjeskutt sedan flygbolaget presenterat en rapport som slog förväntningarna, upp 6,4 procent.

Varuhuskedjan Nordstrom tillhörde förlorarna sedan man skrivit ned prognoserna för helåret. Aktien sjönk 4,9 procent.

I den amerikanska konjunkturrapporten, den så kallade Beige Book, ger den amerikanska centralbanken en generellt positiv bild av ekonomin. Kurserna rörde sig måttligt uppåt efter publiceringen och påverkades inte heller mycket av förtroendeomröstningen i Storbritannien där Theresa May som väntat sitter kvar.

Dow Jones industriindex steg 0,6 procent, Nasdaqs kompositindex ökade 0,2 procent liksom S&P500.