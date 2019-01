Swedbank höjer utdelningen

Räntenettot steg till 6 335 miljoner kronor, från 6 326 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 3 183 miljoner kronor, från 3 335 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 10 732 miljoner kronor, jämfört med 10 891 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 4 406 miljoner kronor, från 4 563 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 412 miljoner kronor, från 311 miljoner kronor.

Analytiker hade enligt Reuters i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 6 239 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 14:20 kronor per aktie, mot 13 kronor per aktie i fjol.

Ökade bolånevolymer i Sverige och bred utlåningstillväxt i Baltikum gav stöd åt räntenettot, medan provisionsnettot tyngdes av en negativ börsutveckling, enligt Swedbank.

Vd Birgitte Bonnesen skriver i en kommentar i rapporten att Swedbank levererat ett starkt finansiellt resultat med ökade intäkter och en räntabilitet på det egna kapitalet på 16,1 procent, vilket hon jämför med målet på 15 procent.

"Det ger oss goda förutsättningar när vi under 2019 går in i nästa fas i vår plan för att öka kundvärdet och säkerställa bankens framtida konkurrenskraft. Vårt största affärsområde, Svensk bankverksamhet, är centralt i denna fas och under 2019 genomförs därför en omorganisation för att påskynda förändringsarbetet med kunden i fokus", skriver Bonnesen.