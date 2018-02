Bättre än väntat av Astra Zeneca

Rörelsevinsten för kärnverksamheten sjönk 12 procent till 1,8 miljarder dollar för fjärde kvartalet i fjol. Omsättningen steg med 3 procent till 5,8 miljarder dollar.

Per aktie blev det en vinst för kärnverksamheten på 1:30 dollar för fjärde kvartalet. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst på 84 cent per aktie på en omsättning på cirka 5,5 miljarder dollar, enligt en Reutersenkät.

Resultatet lyftes oväntat mycket av den ökade omsättningen i kombination med positiva engångseffekter av skatter.

"Ett starkt kommersiellt genomförande har hjälpt oss att nå fler patienter, så att vi får ut maximalt av vår intressanta forskningsportfölj. Vi har gjort positiva framsteg inom våra huvudterapiområden och vi har haft en stark tillväxt i Kina", skriver koncernchefen Pascal Soriot i en kommentar.

För 2018 räknar Astra Zeneca med att årsvinsten från kärnverksamheten per aktie blir 3:30-3:50 dollar. Det kan jämföras med fjolårets årsvinst per aktie på 4:28 dollar per aktie.

För helåret delar Astra Zeneca ut 2:80 dollar per aktie, vilket är oförändrat med året före.