Vinstfall för GE

Det amerikanska verkstadskonglomeratet General Electric (GE) redovisar ett vinstfall på 28 procent för årets andra kvartal. Vinsten från kvarvarande verksamhet sjönk till 736 miljoner dollar, från 1,03 miljarder dollar under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Omsättningen lyfte samtidigt till 30,1 miljarder dollar, upp från 29,1 miljarder ett år tidigare.

Rensat för engångsposter gjorde GE en vinst på 19 cent per aktie, ned från 21 cent per aktie, under kvartalet. Analytiker hade i snitt räknat med 17 cent per aktie.

GE bekräftar vinstprognosen för helåret på 1:06-1:07 dollar per aktie.