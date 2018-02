Vinstökning för JM

Omsättningen uppgick till 4 551 miljoner kronor, jämfört med 4 296 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 11 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 9:50 kronor per aktie.

Antal sålda bostäder under kvartalet föll till 684, från 925 ett år tidigare. Produktionsstarterna föll också, till 1 183 till 1 357.

"Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det fjärde kvartalet. Produktionsvolymen i Stockholm har utvecklats väl under året med god lönsamhet där produktionsstartade bostäder under det fjärde kvartalet har normal bokningsnivå", skriver vd Johan Skoglund i en kommentar.

"Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar en fortsatt positiv utveckling med god lönsamhetsnivå i en fortsatt stabil marknad om än till lägre prisnivå under det fjärde kvartalet", tillägger han.