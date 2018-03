Volvomodell prisad på mässa i New York

Volvo Cars mellanstora suv med modellnamnet XC 60 har fått pris som "World Car of the Year", årets bil i världen, vid bilmässan i New York. 82 biljournalister från 24 länder deltog i omröstningen. Det är första gången som Volvo fått priset, som har delats ut varje år sedan 2004.(TT)