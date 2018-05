Wall Street avslutade veckan i moll

Handelssamtalen, stigande obligationsräntor och ökande oljepriser har lett till att New York-börsen gått ner under veckan som helhet. USA:s tioåriga statslåneränta backade något från att tidigare under veckan ha närmat sig den högsta nivån på sju år.

Den amerikanska betaljätten Paypals kurs steg med runt 2 procent, efter nyheten om att företaget köper svenska betaltjänstbolaget Izettle.

Campbell Soup föll närmare 12 procent sedan livsmedelsjätten sänkt sin prognos och meddelat att vd Denise Morrison lämnar sin post.

Boeing, som säljer en fjärdedel av sina plan till kunder i Kina, fick se aktien stiga med över 2 procent.

Dow Jones industriindex stängde oförändrat medan Nasdaqs kompositindex föll 0,4 procent och S&P 500 tappade 0,3 procent.

För veckan som helhet föll Dow Jones och S&P med 0,5 procent medan Nasdaq tappade 0,7 procent.