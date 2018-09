10cc till Sverige - gör tre konserter

Det brittiska rockbandet 10cc kommer till Sverige under 2019 för tre spelningar.

Manchestergruppen kommer att spela på Cirkus i Stockholm den 18 februari nästa år, för att två dagar senare, den 20 februari spela på Slagthusets teater i Malmö och den 21 februari på Pustervik i Göteborg.

Gruppen slog igenom under 1970-talet och har levererat hits som "Donna", "I'm not in love" och "Things we do for love".

10cc upplöstes 1983, men återförenades tillfälligt i början på 1990-talet. Sedan 1999 har Graham Gouldman som enda ursprungsmedlem turnerat under namnet 10cc.

Biljetter släpps den 2 oktober.