13-åringarnas film visas på Malmöfestival

Under hösten har barn och ungdomar skickat in sina bidrag till en kortfilmstävling på temat "en bättre morgondag". Tävlingen arrangeras av Sveriges ungas akademi, Ladybug och Buff Filmfestival, som nu har utsett det vinnande bidrag som kommer spelas upp under barn- och ungdomsfilmfestivalen Buff nästa år.

Det är 13-åringarna Elis Lindsten och Hugo Söderberg från Stockholm som tar hem vinsten med kortfilmen "Tom", om en pojke som vaknar upp en morgon och upptäcker att alla andra är försvunna.

"En film som berör från första stund, som griper tag och väcker tankar. Filmen håller mycket hög estetisk nivå och är välproducerad. För varje gång den ses, framträder nya detaljer", skriver juryn i sin motivering.

Buff-festivalen äger rum 23-29 mars 2019 i Malmö.