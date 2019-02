21 Savage bekräftar: Född i Storbritannien

Via sin advokat bekräftar nu hiphopstjärnan 21 Savage att han inte är född i USA och att han kommer från Storbritannien, skriver Pitchfork.

Sedan i söndags sitter han fängslad av den amerikanska migrationsmyndigheten ICE och riskerar att deporteras.

Enligt ett uttalande kom Shéyaa Bin Abraham-Joseph, som Atlantarapparen egentligen heter, till USA som sjuåring. Hans senaste visum ska ha gått ut 2006. Han ska också ha ansökt om nytt visum 2017 när han förstod att han behövde ett.

Uttalandet slår också fast att 21 Savage har tre barn som är amerikanska medborgare, en mamma som är lagligt bosatt i USA samt fyra syskon som alla vistas lagligt i landet.

"Vi förstår inte varför ICE verkar ha gjort Abraham-Joseph till måltavla, men vi gör allt som står i vår makt för att få honom frisläppt", säger advokaten i uttalandet.

21 Savage släppte sitt debutalbum "Issa album" 2017, och han är känd för att ta sig an ämnen som droger, våld och polisbrutalitet i hemstaden Atlanta. Senaste albumet "I am > I was" toppade Billboardlistan i två veckor förra året.