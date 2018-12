Aaron Lee Tasjan gör flera Sverigespelningar

Förra året fick den skandinaviska publiken möta Aaron Lee Tasjan för första gången, när musikern valde att lämna USA för att åka på en soloturné under vintern och en sommarturné med sitt band Rolling Rootsy Revue.

I slutet av januari återvänder den amerikanske sångaren till norra Europa och besöker flera svenska städer.

Aaron Lee Tasjan är känd för att röra sig mellan flera olika genrer i sin musik, allt från country till psykedelisk pop. Han debuterade 2015 med "In the blazes" och fick sitt genombrott året därpå med albumet "Silver tears". Under sina Sverigespelningar i Uppsala, Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Kristianstad, Malmö och Falkenberg spelar han även låtar från sin nya platta "Karma for cheap".