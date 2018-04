Abba har spelat in nya låtar

Bandets ger beskedet om de nya låtarna i ett pressmeddelande:

"Beslutet att gå vidare med det spännande turnéprojektet med Abba-avatarer hade en oväntad konsekvens. Vi kände alla fyra att efter ungefär 35 år så skulle det vara roligt att sammanstråla igen och gå in i inspelningsstudion. Så det gjorde vi.

Och det var som om tiden hade stått stilla och vi bara hade varit borta på en kort semester. En extremt glädjerik upplevelse!"

"Känns bra"

Bandet skriver vidare att arbetet utmynnande i två helt nya låtar:

"Det resulterade i två nya låtar och en av dem 'I still have faith in you' kommer att framföras av våra digitala jag i en tv-special producerad av NBC och BBC tänkt att sändas i december.

Vi må ha blivit gamla, men låten är ny. Och det känns bra."

Abba har sedan tidigare aviserat att bandet ska återförenas i en stor global tv-show i höst. Men det är inte Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid själva som står på scenen - utan fyra digitalt framställda "abbatarer".

"Våra huvuden har mätts"

– Vi gör det för att det är så spännande och kul, sade Björn Ulvaeus till TT i samband med att nyheten offentliggjordes.

Det är alltså brittiska BBC och amerikanska NBC som planerar den tv-sända hyllningsshowen till Abbas ära i höst. Tanken är att de fyra digitala kopiorna ska framträda under showen gruppens låtar.

– Våra huvuden har mätts på alla håll och kanter och av det skapar man ett bibliotek av ansiktsmuskler. De som gör det kallar sig för technoartister och kommer från filmbranschen och it-branschen. Det som är spännande är att det blir ett slags digitala kopior av oss, berättade Björn Ulvaeus för TT i förra veckan.

Han beskrev samtidigt "abbatarerna" så här:

– Vi har sett lite "work in progress" för ett tag sedan - och det är helt mindboggling!

Vad som ska hända med den andra nya låten, och vad den heter, är okänt.