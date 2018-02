"Amatörer" bästa nordiska film

Gabriela Pichlers "Amatörer" utsågs till bästa nordiska film på Göteborgs filmfestivals gala Dragon Awards. Kategorin bästa nordiska film är den mest prestigefulla, och Pichler blir i och med priset en miljon kronor rikare.

"För dess levande, nyanserade och intelligenta porträtt av en småstad i dagens Sverige, som sträcker sig över olika generationer, bakgrunder och medier", lyder juryns motivering.

"Amatörer" handlar om en liten svensk kommun som hoppas vända en ekonomisk kris genom att locka till sig ett tyskt lågprisvaruhus. För att stärka kommunens varumärke ber de ungdomar att producera filmer om hemorten, men filmerna blir inte som de tänkt sig. Manus är skrivet av Pichler tillsammans med författaren Jonas Hassen Khemiri.

Under galan delades också dokumentärpriset Dragon Award Best Nordic Documentary ut till Simon Lereng Wilmont för "The distant barking of dogs". Årets Ingmar Bergman-pris till bästa debut gick till "Menina" av Cristina Pinheiro. Den sistnämnda beskrivs som "en självbiografisk och oemotståndlig berättelse om en tioårig flicka".