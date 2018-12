Animerade "Spider-Man" i topp på bio i USA

Marvels animerade film "Spider-Man: Into the spiderverse" hade amerikansk biopremiär lagom till helgen och går in på första plats på biotoppen i USA.

Filmen har spelat in 35 miljoner dollar under helgen, vilket är en blygsam siffra i Marvelsammanhang. Det kan jämföras med att den animerade versionen av "Grinchen" under sin premiärhelg förra månaden spelade in 66 miljoner dollar.

Tvåa på listan blev "The Mule" med Clint Eastwood i huvudrollen, som slutar på 17 miljoner dollar i biljettintäkter. Filmen lockar en äldre publik och 78 procent av biobesökarna som köpte biljett till "The Mule" var över 35 år, skriver Variety.

Science fiction-äventyret "Mortal engines" har kostat 100 miljoner dollar att göra, men ser ut att gå mot ett katastrofalt resultat på hemmaplan. Trots att filmen hade premiär på över 3 000 biografer under helgen spelade den bara in 7,5 miljoner dollar. Filmen hade Sverigepremiär i förra veckan och hamnade då på plats tre på den svenska biotoppen.