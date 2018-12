Antalet sexbrott på festivaler minskar

Problemet med sexuella ofredanden i samband med festivaler och offentliga tillställningar är inget nytt. 2016 bildade polisen en arbetsgrupp som skulle ta fram en plan "mot sexuella ofredanden vid publika evenemang".

Ur det föddes ett samarbete mellan bland annat polis, RFSU, branschorganisationen för festivalarrangörer (Svensk live) och lokala politiska företrädare. Tillsammans skulle de jobba på ett nytt sätt med frågan om sexuella ofredanden.

– Vi ser på resultatet att modellen är rätt väg att gå. Det är viktigt att jobba åt samma håll, säger kriminologen Fredrik Granhag som sammanfattat arbetet i en rapport.

Kraftig nedgång

Siffrorna från de sex utvalda festivalerna i rapporten visar att antalet anmälda fall av sexuellt ofredande har minskat från 109 till 29 mellan 2016 och 2017.

Luleå hamnfestival, Stadsfesten i Skellefteå, Putte i parken i Karlstad, We are Sthlm, Way out west och Emmabodafestivalen har valts ut för att "få så stor spridning mellan olika variabler som möjligt".

– Urvalet är bara sex festivaler, men arbetssättet har genomsyrat väldigt många andra festivaler runt om i landet, säger Fredrik Granhag.

Uppmärksammat ämne

Samarbete mellan olika myndigheter och intresseorganisationer har existerat tidigare, men alltså fått en ny och mer samsynt inriktning.

– För tio år sedan var jargongen mer "vi behöver jobba mot polisen", nu jobbar vi tillsammans mot samma mål, säger Niclas Lagerstam.

Han poängterar att den mediala uppmärksamheten kring sexuella övergrepp har påverkat inställningen, inte bara hos arrangörer och samordnare utan också hos publiken.

– Vi hade inga anmälningar alls före 2016, och det fattar ju vem som helst att det skedde saker ändå trots att ingen anmälde. Men nu har medvetenheten blivit så mycket bättre.

Konkreta åtgärder

Niclas Lagerstam säger att Putte i parken plockade bort de elektroniska dansmusikakterna 2017 sedan anmälningar om sexuella övergrepp koncentrerats till just dem under 2016.

– Men det är inte genren som är problemet, det är publiken, säger han.

Andra arrangörer valde att flytta populära artister som drog mycket och ung publik till tidigare på kvällen, då det var ljusare ute. Även kameraövervakning, ökad närvaro av polis och säkerhetsvakter samt krimjour på festivalområdena pekas ut som framgångsfaktorer i rapporten.