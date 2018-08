Avicii prisades postumt på MTV-gala

Totalt var Avicii nominerad i två kategorier: Bästa dansvideo och bästa visuella effekter för videon "Lonely together" med Rita Ora. Världsstjärnan, som avled i april, prisades postumt i kategorin bästa dansvideo.

Video Music Awards hölls natten till tisdag svensk tid i New York. Utmärkelsen som årets artist gick till Camila Cabello, och priset som bästa nya artist gick till Cardi B.

Rapparen Cardi B, som inför Video Music Awards ledde antalet nomineringar med chans att vinna tio priser, öppnade nattens gala i Radio City Music Hall och därefter följde framträdanden av artister som Jennifer Lopez och Ariana Grande.

Madonna höll ett hyllningstal till souldrottningen Aretha Franklin, som avled i torsdags. Men talet fick en del kritik på Twitter, rapporterar Variety. Anledningen är att Madonna enligt de kritiska mest ska ha pratat om sig själv.

Genom åren har MTV-galan bjudit på en rad tv-historiska ögonblick, och inför årets gala kom uppgifter om en eventuell återförening av realitystjärnorna i "The Hills". På röda mattan syntes bland andra Heidi Montag och Audrina Patridge - och under galan kom beskedet att "The Hills"-stjärnorna kommer att återförenas i nya serien "The Hills: New beginnings" med premiär nästa år, skriver flera amerikanska medier.