Aviciis pappa i tacktal: "Värmer våra hjärtan"

Kulturminister Alice Bah Kuhnke delade ut priset på scen till Klas Bergling som mottog sonens pris och höll ett känsloladdat tacktal.

– Jag är glad att fått tillfälle att komma hit i kväll för att tacka för det här fina priset till Tim och Sandro och alla er som röstat på "Without you", som är en fantastisk låt, sade Klas Bergling under sitt första offentliga framträdande sedan sonens bortgång och fortsatte:

– Men också framförallt tacka alla fina och fantastiska hyllningar av Tim och hans musik. Från hans fans och alla övriga, det har kommit från kyrkor, skolklasser, festivaler och många andra, och det har nästan varit obegripligt. Det värmer våra hjärtan i familjen i den här jobbiga perioden. Så, ett stort tack till alla!

Även låtskrivaren Sandro Cavazza som skrivit "Without you" tillsammans med Avicii närvarade under galan.

Tim Bergling hittades död på ett hotellrum i Muscat i Oman den 20 april i år.