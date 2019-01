Aziz Ansari till Sverige i vår

Den amerikanske skådespelaren, författaren och komikern Aziz Ansari kommer till Sverige för ett framträdande i vår. Den 7 april ställer han sig på scen på Stockholm Waterfront med sin nya show "Road to nowhere", enligt ett pressmeddelande från arrangören.

Emmy- och Golden Globebelönade Ansari spelade rollen som Tom Haverford i NBC-succén "Parks and recreation" mellan 2009 och 2015. Hans egen humorserie "Master of none" hade premiär på Netflix 2015. Han har även spelat i en rad filmer, släppt boken "Modern romance: An investigation" samt bland annat sålt ut klassiska Madison Square Garden i New York, ett framträdande som bland annat finns att se som Netflix-special.

Biljetterna släpps den 18 januari.