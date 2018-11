"Baby Spice" spelar in soloalbum

Emma Bunton, känd som "Baby Spice", håller på att spela in en soloskiva. Det är elva år sedan hon senast släppte en singel, då på före detta Spice Girls-managern Simon Fullers skivbolag. Nu twittrar artisten att hon skrivit kontrakt med skivbolaget BMG och håller på att spela in egna låtar i studion, rapporterar The Sun.

Enligt tidningen har Baby Spice jobbat på det kommande soloalbumet de senaste två åren och hade planerat att släppa det under 2019, oavsett om Spice Girls skulle få till en återförening eller inte. Sedan två veckor står det dock klart att gruppen kommer att genomföra en arenaturné i Storbritannien nästa år, dock utan "Posh Spice", Victoria Beckham, som ägnar sig åt sin modekarriär.

Enligt The Sun såldes 700 000 biljetter till Spice Girls-konserterna slut på 24 timmar. Emma Bunton blev även nyligen klar som programledare för den amerikanska versionen av "Hela England bakar" och är programledare på radiokanalen Heart London.