Barbra Streisand-klassiker till Netflix

Framtiden ser ljus ut för Barbra Streisand-fans världen över. På Twitter avslöjar filmikonen att strömningssajten Netflix utbud inom kort kommer att innehålla en hel del Barbra Streisand.

Netflix lägger nämligen till sex av stjärnans tv-framträdanden - och en utbyggd variant av klassikern "A star is born" från 1976 - med extramaterial som aldrig tidigare visats.

De tv-framträdanden som snart finns på Netflix är "My name is Barbra" från 1965, "Color me Barbra" från 1966, "Barbra Streisand: A happening in central park" från 1968, "Barbra Streisand and other musical Instruments" från 1973, "Barbra Streisand: The concert" från 1994 och "Barbra Streisand: Timeless" från 2001.