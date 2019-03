"Beverly hills"-pappan Jed Allan är död

Såpaveteranen Jed Allan är död, rapporterar Variety. Han blev 84 år.

Den amerikanska skådespelaren Jed Allan känns bland annat igen från rollen som Rush Sanders i "Beverly Hills", som han spelade 1994-1999.

Allans rollfigur var pappa till Ian Zierings Steve Sanders, en av seriens huvudroller. På Instagram hyllar Ziering nu sin tv-far.

"Så sorgligt att vi har förlorat ännu en kollega från '90210'", skriver han - och syftar på att Luke Perry gick bort knappt en vecka tidigare.

Han beskriver Allan som "en fantastisk man att arbeta med" och att han kommer att vara saknad.

Innan "Beverly Hills" medverkade Allan bland annat i långköraren "Våra bästa år", där han 1977-1985 sågs i rollen som Don Craig och 1979 nominerades han till en Emmy för sin prestation i serien. Han medverkade även i "Santa Barbara" 1986-1993.

På senare år gästade Jed Allan serier som "Six feet under" och "CSI: Miami". Hans sista roll blev i "The Bay" (2011-2012).