Beyoncé och Jay Z släpper fysisk skiva

När Beyoncé och Jay Z plötsligt släppte nya skivan "Everything is love" för ett par veckor sedan fanns den enbart tillgänglig via Jay Z:s strömningstjänst Tidal. Men snart släpps den även som fysiskt album via näthandeln Amazon samt i utvalda klädbutiker, skriver skivbolaget Roc Nation på Twitter.

"Everything is love" släpptes under namnet The Carters. De äkta makarna Beyoncé och Jay Z har dock jobbat ihop tidigare - bland annat på Beyoncé-singlarna "Crazy in love" (2003) och "Drunk in love" (2013).