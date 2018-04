Billy Idol gästade Foo Fighters

Den som hade köpt en biljett till Foo Fighters spelning i Jacksonville i Florida i går kväll fick lite extra valuta för pengarna. Då dök nämligen Billy Idol upp för att göra en cover på John Lennons "Gimme some truth" tillsammans med bandets frontfigur Dave Grohl.

Publiken fick även en glimt av skådespelaren John Travolta, som dök upp på scenen en kortis under en cover av "Grease"-klassikern "You're the one that I want".

Det är inte första gången Foo Fighters överraskar med otippade gästartister. I fjol dök till exempel, till allas förtjusning, 80-talsstjärnan Rick Astley upp med sin gamla hit "Never gonna give you up" som en blinkning till internetfenomenet "Rickrolling".

Om bandet tar med sig några hemliga gäster till sin kommande Sverigespelning på Ullevi i Göteborg den 5 juni, återstår att se.