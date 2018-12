Biobesökare fortsätter att välja "Aquaman"

Superhjältefilmen "Aquaman" beräknas under helgen ha inbringat 51,6 miljoner dollar på nordamerikanska biografer, ett starkt bidrag till vad som väntas bli ett nytt rekordår för USA:s filmindustri. Filmen drog in 72 miljoner under premiärhelgen och eftersom biosalongerna lockar många besökare under mellandagarna är det inte osannolikt att den blir Warner Bros största succé under 2018.

"Aquaman", regisserad av James Wan och med Jason Momoa i huvudrollen som den simmande superhjälten, gick också mycket bra i Kina och har spelat in nästan 750 miljoner dollar globalt. Filmen är muntrare i tonen än tidigare filmer baserade på DC Comics serieuniversum. Utöver Momoa syns även Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe och svensken Dolph Lundgren i rollistan.

Helgens andra amerikanska publikframgång blev Disneys "Mary Poppins Returns", som drog in 28 miljoner dollar, 18 procent mer än under filmens öppningshelg.