Biotoppen: "Slender Man" högsta nykomling

Helgens mest sedda filmer:

1. (2) Mamma mia - here we go again

2. (1) Mission: Impossible - fallout

3. (3) Hotell Transylvanien 3: En monstersemester

4. (Ny) Slender Man

5. (Ny) The darkest minds

6. (8) LasseMajas detektivbyrå - det första mysteriet

7. (5) Jurassic world: Fallen kingdom

8. (4) Hereditary

9. (Ny) Mary och häxans blomma

10. (7) Ocean's 8

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå