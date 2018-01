Birnbaum bjuder in till Verbier

Årets talare på den schweiziska konstkonferensen Vebier Art Summit är inbjudna av Daniel Birnbaum, chef för Moderna Museet i Stockholm, som har fått äran att sätta ihop gästlistan. "More than real. Art in the digital age" är titeln på årets konferens som äger rum den 18-20 januari och som är ett offentligt arrangemang, öppet för alla intresserade.

Bland dem som ska tala på detta tema finns konstnärerna Olafur Eliasson och Pamela Rosenkrantz, kuratorerna Karen Archey och Beatrix Ruf samt Dado Valentic, specialist på virtual reality. Tanken är att de olika talarna ska "stimulera en meningsfull dialog om konst i den digitala tidsåldern".