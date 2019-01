Björn Skifs toppar amerikanska vinyllistan

Amerikanernas sug efter vinylskivor ökar för trettonde året i rad. Förra året köptes 16,8 miljoner plattor i USA, vilket är 15 procent fler än under 2017, skriver Billboard.

Fjolårets mest sålda skiva blev soundtracket till filmen "Guardians of the galaxy" - som inleds med Björn Skifs och Blue Swedes gamla dänga "Hooked on a feeling" från 1974.

Den 70-talsnostalgiska samlingen med artister som David Bowie och Jackson 5 har varit hett eftertraktad sedan filmens premiär 2014. I höstas fick skivan dessutom en nypress.

På försäljningslistan följs den i tur och ordning av Michael Jacksons "Thriller", "Fleetwood Macs "Rumours", The Beatles "Abbey road" och soundtracket till Princefilmen "Purple rain".

Mest sålda nya album var "Pray for the wicked" med Panic! at the Disco, på listans tiondeplats.

Samtidigt rasade den totala albumförsäljningen, inklusive digital nedladdning, med 17,7 procent. Förra året stod vinylskivor för drygt en tiondel av alla sålda album.