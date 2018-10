Bon Jovi till Stockholm i sommar

Det amerikanska rockbandet Bon Jovi kommer till Sverige nästa år. Den 5 juni äntrar de scenen på Tele 2 Arena i Stockholm.

"Vi har hört att det är en nationell helgdag i Sverige dagen därpå. Låter som den perfekta kvällen för en fest", säger frontmannen Jon Bon Jovi, enligt ett pressmeddelande.

Bandet bildades 1983 i New Jersey och skivdebuterade året därpå. De ligger bakom hitlåtar som "Livin' on a prayer", "Wanted dead or alive" och "It's my life" och de har sålt över 100 miljoner skivor över hela världen.

I våras valdes bandet in i amerikanska Rock and roll hall of fame.

Bandet består i dag av Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald och Phil X. Den senare ersatte gitarristen Richie Sambora, som lämnade bandet 2013.

Biljetterna släpps den 2 november.