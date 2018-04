Broder Daniel släpper jubileumsutgåva

I år har det gått 20 år sedan Broder Daniel-klassikern "Forever" släpptes. Det firas med en jubileumsgåva på dubbelvinyl, meddelar skivbolaget i ett pressmeddelande.

Vinylen innehåller bland annat demoinspelningar av låtarna "No time for us", I'll be gone", "Old in just one day", "You bury me", "Whirlwind" och "The name is Brother Daniel".

Dubbelskivan släpps den 8 juni.

Broder Daniel tog farväl av publiken 2008 under en känsloladdad spelning på Way Out West i bandets hemstad Göteborg. Deras sista album "Cruel town" släpptes 2003.