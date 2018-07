Cher siktar på nytt album i september

Det är full fart på artisten Cher. Inte bara skådespeleriet går på räls - nu avslöjar Cher på Twitter att även ett nytt album av henne väntas landa i höst.

"Jag tror att albumet släpps i september", twittrar Cher tillsammans med symbolen för att "hålla tummarna".

Cher har inte släppt musik sedan hennes tjugofemte studioalbum "Closer to the truth" gavs ut 2013. Men innan den nya plattan ges ut är det full fokus på Chers skådespelartalanger i den kommande musikalen "Mamma mia: Here we go again", uppföljaren till succén "Mamma mia", som har premiär i juli.

Cher slog igenom på 60-talet som ena halvan av duon Sonny & Cher tillsammans med maken Sonny Bono. Hon gav ut sitt första soloalbum "All I really want to do" 1965 och har sedan dess släppt en lång rad skivor och haft hits som "If I could turn back time", "Just like Jesse James" och "Believe".

Förra året hedrades hon med priset Billboard Icon Award på Billboard-galan.