Då begravs Kjerstin Dellert

Operasångerskan Kjerstin Dellert begravs den 28 mars i Jacobs kyrka i Stockholm, skriver Expressen. Hennes make Nils-Åke Häggbom säger till tidningen att ceremonin blir "vacker och enkel" och att den ska genomsyras av Dellerts favoritmusik.

Sopranen Emma Vette ska sjunga "Vissi d'arte" ur "Tosca" och tenoren Daniel Johansson sjunger "Sången till livet" ur samma opera. Pianisten Henrik Måwe ska spela ett stycke av Frédéric Chopin och Hugo Ticciati och Nina Balabina ska spela "Méditation" ur "Thaïs" av Jules Massenet. Musikalartisten Niklas Asknergård ska sjunga Josh Grobans ballad "You raise me up".

Begravningsförrättare blir Caroline Krook, tidigare biskop i Stockholm.

Kjerstin Dellert avled den 5 mars, 92 år gammal.