Då kommer Carly Rae Jepsens nya album

Den kanadensiska popstjärnan Carly Rae Jepsen släpper sitt nya efterlängtade album den 17 maj, skriver Pitchfork.

Plattan får titeln "Dedicated" och är sångerskans första studioalbum sedan hyllade "Emotion" från 2015.

Två singlar från "Dedicated" har redan släppts - "Now that I found you" och "No drug like me". Vilka de resterande spåren blir är ännu inte känt.

Carly Rae Jepsen slog igenom 2012 med monsterhiten "Call me maybe" från plattan "Kiss".

Samma dag som det nya albumet släpps kommer popstjärnan till Sverige för en spelning på Gröna Lund i Stockholm.