Danny DeVito klar för nya "Jumanji"

Skådespelaren Danny DeVito är klar för den kommande uppföljaren till familjeäventyret "Jumanji: Welcome to the jungle", skriver Variety.

Den förra filmen hade premiär 2017 och blev en dunderhit för filmjätten Sony. Därför beslutade man i höstas att återigen skicka ut Dwayne Johnson och hans djungelgäng Karen Gillan, Kevin Hart och Jack Black på ännu ett äventyr.

"Jumanji: Welcome to the jungle" är en nyversion av Robin Williams-filmen "Jumanji" från 1995, som i sin tur bygger på ett brädspel.

Den nya filmen väntas få premiär i december 2019, men titel och den exakta handlingen är ännu höljd i dunkel.