Danny Saucedo: Jag har blivit bortskämd

– Det hänger såklart över en, men det är också det som kittlar mig. Jag vill inte göra någonting som jag inte känner är en stor utmaning. Om det inte finns något som gör att jag riskerar att blotta mig så är det ingen idé att jag gör det, säger han.

31 oktober har "The runaway show" premiär på The Theatre i Gothia Towers i Göteborg. Den kommer liksom "Nu" att fokusera på dans och musik blandat med videoteknik och ljud- och ljuseffekter. Men där Danny Saucedo öppnade upp om sitt liv och pratade barndom med manus författat av Martin Luuk kommer nya showen att vara mer "show" än "tell".

– Jag tycker inte om att prata så mycket utan mer om att uttrycka mig med min konst. Jag älskar kläder och mode och det är meningen att scenen ska vara som en catwalk i 360 grader där jag har publiken runtomkring mig. Den stora skillnaden jämfört med förra showen är att den här är mer fylld av eskapism, säger han.

Lätt beslut

Att göra en ny show bara drygt ett år efter att ha spelat sista föreställningarna av "Nu" var ett lätt beslut att ta enligt artisten.

– Det är kul att komma in i ett svart stort rum och styra kvällen i stället för att vara på en festival där det kan regna och blåsa. Jag tror att jag har blivit lite bortskämd, efter förra föreställningen kände jag att "Ska jag ut på sommarturné eller spela på klubb nu?". Jag trivs mer i den här miljön, säger han.

Nyligen gick Danny Saucedo och flickvännen Molly Sandén ut med att de avslutat sin relation, efter tre år som förlovade och sex år tillsammans.

– Det är inget jag kommer att prata om i min föreställning. Hon är min bästa vän, vi älskar varandra och jag är glad att vi fick de här sex åren tillsammans, men mitt privatliv håller jag utanför scenen just nu. Publiken kommer att förstå min sinnesstämning av mina texter, det som berättas via dansen och musiken, säger han.

Album på spanska

Just nu befinner sig Saucedo i studion för att spela in ny musik, ett album på svenska - och spanska - som kommer ut efter sommaren om allt går enligt planerna. Han har en boliviansk mamma och polsk pappa och har länge planerat att göra musik på sitt andraspråk.

– Det återspeglar hur det låter i mitt huvud, jag tänker till 95 procent på svenska och resten på spanska. Det blir sexig och lite lyxig r'n'b, där jag går tillbaka till musiken jag alltid lyssnat på, innan jag var med i "Idol" och valde ett poppigt eurodiscosound, säger han.

Asiatisk mat

För att "The runway show" ska skilja sig från "Nu" är dansen i fokus och livemusikerna har fått stryka på foten. Den nya föreställningen beskrivs som en helhetsupplevelse, där även maten får stor betydelse.

– Att få ha med en fyrfaldig OS-medaljör i matlagning, Krister Dahl, som tagit fram en meny med en blandning av asiatiskt och svenskt, det är en dröm. Alla sinnen ska vara med. Publiken ska känna att de får äta gott, dansa och höra bra musik. Det ska kulminera i en jävla superfest helt enkelt, säger Saucedo.