De gick vidare i tisdagens "Idol"-kval

Ida Njie golvade juryn totalt med sin version av "Ain't no mountain" av Marvin Gaye och Tammi Terrell. Enligt Kishti Tomita bjöd hon på ett så kallat hallelujamoment.

– Du är en superfavorit, sade Alexander Kronlund efter hennes framförande.

Även Nadia Cameron som röstades vidare av tittarna fick beröm av juryn - men inte för sitt låtval. Själv motiverade hon valet av Demi Lovatos "Tell me you love me" som ett sätt att kliva ur sin comfort zone.

– Du har allt och det kan bli väldigt mycket bättre, sade Nikki Amini efter hennes nummer.

Både Amini och Alexander Kronlund oroade sig över Camerons låtval, men tyckte att sången var väldigt bra.

Under fredagens kvalfinal ska juryn välja ut fyra wild cards som får en ny chans att tävla. Och de skulle mycket väl kunna välja ut någon av kvällens deltagare, de hyllade nämligen samtliga idoler i tisdagens startfält.

– Alla fem var riktigt bra, jag är sjukt imponerad över nivån vi fick se i kväll, sade Nikki Amini.

Resultatet redovisades först live i TV4 Play och sänds sedan på TV4 klockan 21.55. Kvalveckan i "Idol" sänds måndag-fredag i TV4.