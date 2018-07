"De säger att jag inte passar i branschen"

Kanadensiska Alessia Cara slog igenom 2015 med hitlåten "Here" som hon skrev efter att ha varit på en stökig ungdomsfest och bara velat gå hem och prata känslor, i stället för att dricka, dansa och mingla.

I dag är hon Grammyprisad och har toppat radiolistan i Sverige med låtar som "Scars to your beautiful" och "How far Iâ??ll go" från disneyfilmen "Vaiana". Men trots framgångarna säger sångerskan att hon fortfarande är samma lugna tjej, som på den där festen för över tre år sedan.

– Jag försöker fortfarande bara vara mig själv, vilket gör att jag kanske inte är den popstjärnan som man är van vid att se, säger hon.

Utseendefixerad bransch

Och att vara "the girl next door" i en bransch som föredrar glitter och glamour framför ett osminkat ansikte, nedklippta naglar och bekväma sneakers, har inte varit lätt.

– Speciellt som kvinna så förväntas man se ut på ett visst sätt. Man måste vara glamourös och perfekt, men fortfarande anständig. Jag får så otroligt många negativa kommentarer om att jag "inte är en riktig popstjärna" och att jag aldrig kommer att klara mig i den här branschen, på grund av mitt utseende.

Men istället för att lyssna på alla elaka kommentarer och ändra på sig, bestämde hon sig för att skriva låtar om problemet.

En av dem blev "Scars to your beautiful" med refrängen "You should know you're beautiful just the way you are".

Ytterligare en låt på samma ämne, får vi höra på hennes kommande album.

– Den nya låten skrev jag till alla andra vanliga tjejer som fortfarande känner att de inte duger, säger hon och sätter sig i skräddarställning i soffan, som för att förtydliga sin poäng.

"Skriver av sig"

Och så är det med nästan alla Caras låtar: hon upplever ett problem, och skriver av sig. Ett exempel är den senaste singeln "Growing pains" som hon skrev under den period då karriären tog fart på riktigt och framgången var ett faktum.

– På utsidan såg det ut som att allt gick bra och som att jag fick det jag hade önskat mig. Men inombords kände jag mig helt oförklarligt ledsen och ensam, fastän jag inte var det.

Hon beskriver det som ett sorts tomrum som hon inte visste hur hon skulle fylla. Men i dag har hon börjat förstå var känslorna kommer ifrån.

– Det handlar om att bli vuxen, det är en del i processen att lära känna sig själv, säger hon.

Och när Alessia Cara sammanfattar sina kommande låtar, är det på just det sättet hon beskriver dem:

– De handlar om hur det är att växa upp och vad det innebär att vara en människa med känslor, snarare än en produkt av hur andra vill att man ska vara.