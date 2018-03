De ska rocka Kungsträdgården

Hårdrocksbandet Mustasch är klar för festivalen Rockfesten i sommar. Bandet firar i år 20 år med ett nytt album, "Silent killer". Sedan starten 1998 har Mustasch belönats med en Grammis och turnerat Sverige runt flera gånger.

Även Hardcore Superstar, Spiders, Dead By April, The Hawkins, Violet Janine, Sparzanza, Ballbreaker, OTC och Smash Into Pieces är klara för festivalen.

Rockfesten äger rum i Kungsträdgården i Stockholm den 20-21 juli, med gratis entré.