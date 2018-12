Dee Snider till Liseberg i sommar

Den amerikanske hårdrocksikonen Dee Snider kommer Göteborg nästa år. Den 26 juni kliver han upp på stora scenen på Liseberg, meddelar nöjesparken.

Snider började sin bana som sångare och frontman i bandet Twisted Sister, som hade sin storhetstid under 1980-talet med låtar som "We're not gonna take it".

Han har även sjungit i banden Desperado och Widowmaker och han har gett ut flera album som soloartist.